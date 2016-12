Wall Street - Stocks to watch del 30 aprile

30 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, indicando un'altra seduta negativa all'indomani dei dati che hanno mostrato un rallentamento della crescita economica Usa nel primo trimestre e delle dichiarazioni Fed che forniscono poca chiarezza sulla tempistiche di un aumento dei tassi. Secondo i dati diffusi ieri il Pil del primo trimestre si è attestato al 0,2% a fronte di attese per 1%, condizionato dagli scarsi consumi delle famiglie per il cattivo tempo e dal taglio degli investimenti da parte delle compagnia energetiche. La Fed ha attribuito i deludenti dati a "fattori transitori" ma ha evidenziato il debole andamento di tutti i settori dell'economia, lasciando intendere che per l'atteso rialzo dei tassi occorrerà forse aspettare fino almeno al terzo trimestre. Nuovi segnali potranno arrivare dai dati macro attesi per oggi, con l'occupazione settimanale e l'inflazione in primo piano. In agenda anche i dati sui redditi personali, consumi reali, il costo del lavoro e il Pmi Chicago. Attorno alle 14,20 italiane, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,14%, il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,44% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,16%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è piatto e rende il 2,030. Tra i titoli in evidenza oggi: COLGATE-PALMOLIVE ha tagliato le stime di utili sull'intero anno citando l'impatto del dollaro forte e ha annunciato una calo delle vendite per il terzo trimestre consecutivo. Il titolo è in calo dell'1,7% nel preborsa. CONOCOPHILLIPS ha riportato un deciso calo dell'utile trimestrale a causa del calo dei prezzi del petrolio. APPLE è debole nel preborsa dopo che i primi utilizzatori dell'Apple Watch hanno espresso lamentele per i problemi di malfunzionamento del dispositivo se indossato su un tatuaggio. YELP ha previsto ricavi per il secondo trimestre al di sotto delle aspettative degli analisti. GLU MOBILE è balzato di oltre il 20% ieri dopo che il social network cinese Tencent Holdings ha raggiunto un accordo per acquistare una quota del 14,6% della società. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia