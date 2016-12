Wall Street - Stocks to watch del 29 aprile

29 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, con gli investitori in attesa di conoscere l'esito della riunione della Fed e della pubblicazione dei dati del Pil statunitense del primo trimestre. La Fed non dovrebbe alzare i tassi, ma il mercato guarderà con attenzione il comunicato della banca centrale alla ricerca di indicazioni sui tempi di rialzo dei tassi. Si attende invece che il prodotto interno lordo mostri una frenata. Fitta l'agenda dei risultati corporate. Attorno alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,24%, il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,32% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,25%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 12/32 e rende il 2,0175%. Tra i titoli in evidenza oggi: XPO Logistics ha raggiunto un accordo per acquisire la francese Norbert Dentressangle per 3,53 miliardi di dollari, incluso il debito, in un'operazione che darà vita a una delle maggiori dieci società di logistica del mondo. TIME WARNER è in rialzo nel pre-borsa dopo che i risultati hanno mostrato ricavi in crescita di circa il 5% nel trimestre. KRAFT FOODS GROUP, che è in procinto di fondersi con Heinz, ha registrato un utile migliore delle attese, grazie alla riduzione dei costi per la pubblicità. TWITTER avanza di circa mezzo punto percentuale nel pre-borsa, dopo il forte calo di ieri sulla scia del taglio delle stime sui ricavi 2015. GOPRO ieri è balzata dell'8,6% nell'afterhours dopo aver illustrato una guidance superiorer alle attes edegli analisti, grazie al successo del nuovo Hero4. Migliori delle previsioni anche i risultati del primo trimestre. HILTON WORLDWIDE HOLDINGS, che controlla gli Waldorf Astoria e Conrad, ha registrato ricavi superiori alle attese nel trimestre, grazie ai prezzi più alti e al maggiore tasso di occupazione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia