Wall Street - Stocks to watch del 24 aprile

24 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati, facendo pensare a un avvio di seduta con Nasdaq positivo e altri incerti. Il calendario macroeconomico prevede la revisione dei permessi edilizi e il dato sui beni durevoli di marzo. Dopo l'abbuffata di risultati corporate dei giorni scorsi, l'agenda di oggi non contempla big. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 1,25 punti (+0,06%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 26,50 punti (+0,59%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 10 punti (+0,06%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale arretra di 3/32 e rende l'1,96%. Tra i titoli in evidenza oggi: Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla materia, nella notte italiana si è riunito il Cda di COMCAST per formalizzare il naufragio della fusion con TIME WARNER CABLE , operazione da 45 miliardi di dollari, dopo che i vertici delle due società hanno incontrato rappresentanti del dipartimento di Giustizia e della commissione federale per le comunicazioni Usa. GOOGLE ha chiuso il primo trimestre con ricavi e utili in crescita. Il titolo sale del 4,23% nelle contrattazioni di pre-market. Diversi broker hanno alzato i target price. AMAZON.COM ha archiviato il primo trimestre con ricavi in aumento più di quanto ci si attendesse. Il titolo balza del 7,8% nelle contrattazioni di pre-market. Diversi broker hanno migliorato gli obiettivi di prezzo. MICROSOFT sale del 2,9% nel pre-market dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre fiscale. Diversi broker hanno alzato i target price. STARBUCKS guadagna il 3,88% nel pre-market dopo la comunicazione dei risultati del secondo trimestre fiscale. Almeno due broker hanno incrementato gli obiettivi di prezzo. Macquarie ha alzato il rating di AT&T ad outperform e ha portato il target price a 37 da 33 dollari.