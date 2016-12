Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

NEW YORK, 20 aprile (Reuters) - I futures sono in rialzo, indicando un rimbalzo in avvio dopo le forti vendite di venerdì sostenuti dai risultati di Morgan Stanley e dalle nuove misure per sostenere l'economia cinese.

Il mercato presterà particolare attenzione alle trimestrali in arrivo, nella prima giornata di una delle settimane più intense della stagione dei risultati, per avere un quadro più chiaro sull'andamento dell'economia.

Venerdì l'indice S&P ha chiuso in calo dell'1,1%, il peggiore andamento dal 25 marzo. L'azionario statunitense ha perso terreno dopo che alcuni big dell'industria come Honeywell International e General Electric hanno pubblicato risultati fortemente penalizzati dal dollaro forte, mentre i timori sulle nuove normative di tipo commerciale in Cina e le preoccupazioni attorno alle discussioni sulla Grecia hanno indebolito il sentiment di mercato.

Ad aiutare oggi il mood del mercato è l'annuncio di Pechino sul taglio delle riserve obbligatorie richieste alle banche, il secondo taglio in due mesi.

L'agenda macro di oggi è scarna e vede come unico appuntamento rilevante l'indice sull'attività nazionale per per il mese di mrazo.

Alle 14,00 circa il futures Dow Jones e-minis guadagna lo 0,48%, quello sul Nasdaq lo 0,3%, quello sull'S&P 500 lo 0,43%.

Sull'obbligazionario i treasuries decennali cedono 5/32 e rendono l'1,867%, mentre i trentennali perdono 13/32 rendendo il 2,524%.