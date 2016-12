Wall Street - Stocks to watch del 15 aprile

MILANO, 15 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio positivo per Wall Street in una seduta improntata al cauto ottimismo in vista di una serie di dati macro importanti e degli interventi di alcuni esponenti della Fed.

Dal primo pomeriggio sono in calendario il report redatto dalla Fed sull'attività manifatturiera nell'area di New York e la produzione industriale di marzo.

Ieri gli indici hanno chiuso la seduta in rialzo grazie alla spinta dei titoli dell'energia e a una serie di risultati trimestrali che hanno superato le attese. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,33%, l'S&P 500 dello 0,16%, il Nasdaq dello 0,22%.

BANK OF AMERICA ha chiuso il primo trimestre con un eps di 27 cent contro attese che convergevano su 29 cent. Un anno fa il trimestre si era chiuso in perdita di 5 cent. Il titolo sale dello 0,90% nel premarket.

INTEL ha annunciato previsioni in linea con le attese. In particolare per il trimestre corrente vede ricavi per 13,2 miliardi di dollari, mentre per l'intero anno vede ricavi stabili. Il titolo è salito del 2% nel dopoborsa ieri. Continua...