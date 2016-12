BORSA USA contrastata, bene JPMorgan, pesante Nokia, corre PartnerRe

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono contrastati, con Dow e S&P sopra la parità e Nasdaq negativo.

In denaro JP Morgan Chase & Co (+1,5% circa) dopo utili superiori alle stime, aiutati da un rimbalzo dell'attività di negoziazione sull'obbligazionario. Arretra Wells Fargo & Co (-1,5% circa), nonostante risultati migliori delle attese.