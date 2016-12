Borsa Usa in leggero rialzo, bene Qualcomm e Apple, corre Netflix

NEW YORK, 13 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in lieve rialzo, confermando la tendenza positiva che ha portato ad una striscia di tre sedute consecutive con prevalenza di acquisti.

JPMorgan Chase e Bank of America sono poco mosse, in attesa della pubblicazione dei risultati nei prossimi giorni.

Tra gli altri titoli in evidenza, in volo Builders FirstSource (+56% circa) sull'annuncio dell'acquisizione di ProBuild Holdings per 1,63 miliardi di dollari in contanti.