Wall Street - Stocks to watch del 9 aprile

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi, in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa, che potrebbero dare la direzione.

Le cifre sull'occupazione saranno il focus del mercato, considerato che le bozze dell'ultimo incontro della Federal Reserve, indicano che la banca centrale deciderà su un aumento dei tassi anche in funzione di questi numeri.

Tra i titoli in evidenza:

ALCOA in calo del 2,41% nel premarket, dopo ricavi nel trimestre sotto le attese. La società, passata in utile dalla precedente perdita un anno prima, ha spostato l'attività tradizionale a settori più redditizi come automotive e aerospazio.