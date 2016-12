Borsa Usa si porta attorno a parità su calo energetici, giù Pentair

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street perdono lo slancio iniziale e si portano attorno alla parità, penalizzati dagli energetici.

Attesa per la pubblicazione delle minute dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve.

Whirlpool (-2% circa) risente dell'annuncio della concorrente Electrolux, che riferisce del calo delle attività in Nord America nel primo trimestre.

Tra gli altri titoli in evidenza, buon debutto per Wowo : dopo aver segnato un rialzo a due cifre in avvio, ora sale del 2% circa.