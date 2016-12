Wall Street - Stocks to watch del 13 marzo

13 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori poco inclini a fare scommesse dopo una settimana caratterizzata dalla volatilità, sia al rialzo che al ribasso. Ieri l'S&P ha registrato il maggior balzo giornaliero da inizio febbraio, dopo che il giorno prima aveva visto il maggior calo da inizio gennaio. Nell'ultimo periodo l'andamento degli indici risente della performance del dollaro, con un rapporto inverso. Il rally di ieri è corrisposto a un forte calo dell'indice sul dollaro . Attorno alle 13,30 italiane, il futures sull'S&P 500 e-minis segna -0,12%, il Nasdaq 100 e-minis e il Dow Jones e-minis -0,15%. Poco mosso anche il mercato obbligazionario, con il benchmark decennale che guadagna 1/32 e rende il 2,091%. Tra i titoli in evidenza oggi: WALT DISNEY sotto i riflettori dopo l'annuncio dell'inizio dei lavori per il sequel di 'Frozen', il film animato che ha registrato i più alti incassi della storia. FXCM in rialzo del 13,5% nel pre-market dopo che ieri ha pubblicato risultati trimestrali sopra le attese. IBM sta valutando l'adozione della tecnologia utilizzata per i bitcoin, conosciuta come 'blockchain', per creare un sistema di pagamento digitale per le maggiori valute, secondo una fonte vicina alla situazione. AEROPOSTALE cede quasi il 5% nel pre-market dopo aver preannunciato una perdita trimestrale superiore alle attese degli analisti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia