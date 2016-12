Wall Street - Stocks to watch del 12 marzo

12 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi all'import e all'export, le vendite al dettaglio di febbraio, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le scorte all'industria di gennaio. Attorno alle 13,05 italiane, il futures a marzo (scadrà il 20 marzo) sullo S&P 500 guadagna 7,60 punti (+0,37%). I derivati su Nasdaq e Dow Jones non scambiano, né la scadenza a marzo, né quella a giugno, probabilmente in attesa del cambiamento del benchmark. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 8/32 e rende il 2,08%. Tra i titoli in evidenza oggi: DOLLAR GENERAL ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 1,17 dollari, in crescita rispetto agli 1,01 dollari di un anno prima e in linea con le stime. Le vendite sono salite a 4,94 miliardi da 4,49 miliardi. UNITED TECHNOLOGIES valuterà lo scorporo della divisione degli elicotteri Sikorsky, che ha chiuso l'anno scorso con vendite per 7,5 miliardi di dollari. ENDO INTERNATIONAL ha messo sul piatto circa 11 miliardi di dollari in titoli e contanti per acquisire SALIX PHARMACEUTICALS superando l'offerta, già accettata da Salix, di VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL. Quattro delle maggiori banche Usa, dopo lo stress test condotto dalla Federal Reserve, hanno ridotto i piani riguardanti dividendi e buyback, oppure sono state spinte a migliorare i controlli interni e i modelli finanziari, per rispettare i parametri prudenziali richiesti. Si tratta di GOLDMAN SACHS GROUP, MORGAN STANLEY JPMORGAN CHASE & CO E BANK OF AMERICA. La Sec ha respinto la richiesta di CITIGROUP, GOLDMAN SACHS e MORGAN STANLEY di bloccare l'iniziativa di un alcuni piccoli azionisti per ottenere la pubblicazione dei 'paracaduti d'oro' garantiti ai manager in caso di uscita dalle banche per una poltrona nel governo. Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, GENERAL ELECTRIC sta valutando di operare ulteriori tagli al business bancario. ALIBABA ha investito 200 milioni di dollari in Snapchat, società che produce applicazioni per la telefonia mobile, valorizzando il gruppo circa 15 miliardi. BOX ha chiuso il quarto trimestre con una perdita superiore alle attese. AT&T investirà circa 2,8 miliardi di dollari nell'arco di tre anni per migliorare la rete in Florida. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia