Borsa Usa in calo, pesano timori su Grecia, calo greggio

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - Borsa Usa in calo a inizio seduta, appesantita da rinnovate preoccupazioni sull'esito delle trattative sul debito greco e dalla debolezza del petrolio che condiziona il comparto energetico.

Domani inizierà a Bruxelles un tavolo tecnico tra Atene e i suoi creditori internazionali per arrivare allo sblocco di nuovi finanziamenti, ma i ministri della zona euro hanno avvertito la Grecia che non c'è tempo da perdere. Anche se gli Usa sono poco esposti direttamente alla Grecia, gli investitori temono un allargamento dell'incertezza su altri paesi della zona euro.

Nonostante ciò, principali indici Usa restano sotto i loro massimi storici per meno del 3%.

"Le valutazioni oggi sono ragionevoli, non sono più basse", dice Nicholas Colas, strategist di ConvergEx Group a New York. "Siamo a un livello in cui faremo ancora nuovi massimi, ma crescerà anche la volatilità nel corso della salita".