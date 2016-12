Borsa Usa positiva su attività M&A, rally energia

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - La borsa Usa è in terreno positivo sostenuta da alcuni deal miliardari mentre il rialzo del prezzo del petrolio aiuta i guadagni dei titoli energetici.

Il rialzo di oggi arriva dopo una seduta che ha visto l'S&P 500 registrare la peggiore perdita in circa due mesi e dopo due settimane consecutive di cali per i principali indici di Wall Street.

L'indice S&P 500 è circa sotto il 2% dai suoi massimi storici di chiusura, così come il Dow.

Sempre in tema di M&A Simon Property Group ha presentato un'offerta per acquisire Macerich per 22,4 miliardi. Il titolo Simon Property è poco mosso mentre Macerich guadagna il 6,5%.