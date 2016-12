Borsa Usa in modesto rialzo grazie a fusioni e acquisizioni

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - Azionario americano in modesto rialzo, sulla scia di alcuni deal multi miliardari, nella prima seduta dopo il più ampio calo registrato dall'S&P 500 in circa due mesi.

Le perdite archiviate da Wall Street nelle ultime due settimane vanno collegate alle voci secondo cui ci potrebbe essere un rialzo dei tassi di interesse prima del previsto. La debolezza che ha caratterizzato l'ultima seduta è stata provocata dai dati sul mercato del lavoro, più robusti delle attese, che secondo gli operatori potrebbero esercitare pressioni sulla Federal Reserve per un intervento in termini di politica monetaria.

Quanto ad accordi di M&A siglati o in procinto di esserlo, Alcoa ha detto che acquisterà RTI International Metals per 1,5 miliardi di dollari e Simon Property Group ha presentato un'offerta per acquisire Macerich Co per 22,4 miliardi.