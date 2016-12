Wall Street - Stocks to watch del 9 marzo

MILANO, 9 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi segnalando cautela sul mercato per l'incertezza sulle prossime mosse della Fed in tema tassi di interesse.

I volumi sul premarket sono tuttavia sottili indicando una certa riluttanza degli investitori nel rientrare sul mercato a questi livelli. Questo inoltre potrebbe amplificare la volatilità in una settimana in cui nuovi dati economici, come le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori, verranno visti con attenzione per capire i piani della Fed.