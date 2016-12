Wall Street - Stocks to watch del 3 marzo

3 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso facendo pensare a un avvio di seduta piatto. Il calendario macroeconomico prevede l'Ism New York febbraio alle 15,45, mentre è scarna l'agenda dei risultati trimestrali: Autozone e Best Buy. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 arretra di 2,60 punti (-0,11%), il derivato sul Nasdaq cede 4 punti (-0,09%) e il contratto a marzo (scadrà il 20) sul Dow Jones arretra di 15 punti (-0,03%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale perde 532 e rende il 2,1013%. Tra i titoli in evidenza oggi: Citigroup ha annunciato la vendita della controllata nel credito al consumo Onemain Financial a Springleaf Holdings per 4,25 miliardi di dollari. Dall'operazione è atteso un impatto netto per circa un miliardo di dollari sul risultato prima delle imposte. Citi sale dell'1% nel preborsa a 54 dollari. Ibm, un azionista ha avviato un'azione legale affermando che il gruppo ha commesso una frode borsistica perché non ha svalutato la controllata dei semi conduttori in perdita prima di raggiungere un accordo per la cessione al gruppo GlobalFoundries lo scorso 20 ottobre. Mylan ha annunciato un utile in crescita e in linea con le attese nel quarto trimestre grazie alla forte domanda in America del Nord. Il titolo è in lieve rialzo a 56,80 dollari al Nasdaq. Nabor Industries ha perso il 2,1% nel dopo borsa a seguito dell'annuncio di una perdita netta di 891,1 milioni di dollari nel quarto trimestre. Attese per oggi le vendite a febbraio di General Motors e Ford. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia