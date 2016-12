Borsa Usa in rialzo, Nasdaq rallenta dopo 5.000 punti, corre Nxp

NEW YORK, 2 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato rialzo, con il Nasdaq che è tornato a quota 5.000 punti per la prima volta dal 2000, sebbene, dopo aver toccato la soglia, abbia rallentato.

I dati sulla spesa per i consumi hanno mostrato a gennaio il secondo mese consecutivo in flessione, mentre i redditi personali, nonostante il rialzo dello 0,3%, sono stati sotto le attese.

NXP balza del 15% circa dopo avere annunciato l'acquisizione di FREESCALE (+11% circa) per 11,8 miliardi di dollari in contanti e azioni.

Hewlett-Packard (-0,7% circa) ha annunciato che rileverà Aruba Networks (-1,6% circa) per circa 2,7 miliardi in contanti.

Tra gli altri titoli in evidenza, Ohr Pharmaceutical vola (+33% circa) dopo aver annunciato il successo di uno studio clinico su un farmaco in via di sviluppo per la cura della cecità legata all'età avanzata. Continua...