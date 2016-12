Wall Street - Stocks to watch del 2 marzo

2 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede il dato su consumi reali e redditi personali di gennaio, l'indice Pmi manifatturiero finale di febbraio, le spese per costruzioni di gennaio e l'indice Ism Pmi manifatturiero di febbraio. L'agenda dei risultati trimestrali è scarna. Attorno alle 13 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 1,10 punti (+0,05%), il derivato sul Nasdaq sale di 6,25 punti (+0,15%) e il contratto a marzo (scadrà il 20) sul Dow Jones avanza di 13 punti (+0,23%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2%. Tra i titoli in evidenza oggi: NXP ha annunciato l'acquisizione di FREESCALE per 11,8 miliardi di dollari in contanti e azioni. Warren Buffett, numero uno di BERKSHIRE HATHAWAY, ha annunciato nella lettera agli azionisti di aver individuato il successore. Intervistato da Cnbc, Buffett ha detto che continuerà ad acquistare azioni IBM. ROVI, secondo diverse fonti vicine al dossier, sta cercando un advisor per valutare le varie opzioni strategiche dopo aver ricevuto diverse manifestazioni d'interesse da parte di investitori finanziari. EMC, secondo tre fonti vicine alla situazione, ha deciso di mantenere la maggioranza di VMWARE dopo aver studiato varie opzioni negli ultimi mesi, messa sotto pressione dallo hedge fund attivista Elliott Management. PACWEST BANCORP ha annunciato l'acquisizione di SQUARE 1 FINANCIAL per circa 849 milioni di dollari in azioni. JP Morgan ha alzato il target price di HONEYWELL INTERNATIONAL a 115 da 101 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia