Wall Street - Stocks to watch del 26 febbraio

26 febbraio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono moderatamente positivi, in una giornata che vede prevalere una certa stabilità anche sui mercati europei.

Ieri la borsa Usa ha chiuso poco mossa, con il Dow Jones in frazionale rialzo dello 0,08%, l'S&P 500 in calo dello 0,08% e il Nasdaq in ribasso dello 0,02%.