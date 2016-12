Borsa Usa in moderato calo, pesano energetici, male Boeing, febbre M&A

NEW YORK, 23 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato ribasso, con gli energetici che risentono della perdurante debolezza dei prezzi del greggio.

Corre Valeant Pharmaceuticals International (+13% circa) dopo aver annunciato l'acquisizione di Salix Pharmaceuticals (poco mossa) per circa 10,1 miliardi di dollari in contanti.

Tra gli altri titoli in evidenza, Polypore International balza del 12% circa dopo che la giapponese Asahi Kasei ne ha annunciato l'acquisizione per circa 2,2 miliardi di dollari.

Home Loan Servicing al galoppo (+9% circa) dopo che New Residential Investment (+4% circa) ne ha annunciato l'acquisizione per circa 1,3 miliardi di dollari in contanti.