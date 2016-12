Wall Street - Stocks to watch del 17 febbraio

MILANO, 17 febbraio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi a circa due ore all'avvio delle contrattazioni in vista di alcuni dati macro riguardanti il settore immobiliare e l'attività manifatturiera del paese.

Alle 14,30 italiane è in agenda l'indice manifatturiero della Fed di New York per febbraio, mentre alle 16 quello sul mercato immobiliare misurato da Nahb.