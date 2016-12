Wall Street - Trimestrali del 17 febbraio con Agilent, Goodyear

13 febbraio (Reuters) - Di seguito, le società comprese nell'indice S&P 500 che presenteranno oggi i risultati del trimestre: ORA SOCIETA' E PERIODO SIMBOLO AMC Q1 2015 Agilent Technologies Inc A AMC Q1 2015 Analog Devices Inc ADI.O AMC Q4 2014 CF Industries Holdings Inc CF AMC Q4 2014 Devon Energy Corp DVN AMC Q4 2014 FirstEnergy Corp FE AMC Q4 2014 Flowserve Corp FLS AMC Q4 2014 Fossil Group Inc FOSL.O BMO Q4 2014 Genuine Parts Co GPC BMO Q4 2014 Goodyear Tire & Rubber Co GT.O AMC Q4 2014 Vornado Realty Trust VNO BMO Q4 2014 Waste Management Inc WM AMC Q4 2014 Cimarex Energy Co XEC NB: BMO=before market opening; AMC=after market close Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia