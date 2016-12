Wall Street - Stocks to watch del 12 febbraio

12 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio in buon rialzo per la borsa Usa in un clima internazionale rasserenato dall'accordo per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e dalla mossa espansiva della banca centrale svedese. Il calendario macroeconomico odierno prevede richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, vendite al dettaglio di gennaio e scorte all'industria per dicembre, mentre tra le trimestrali in agenda oggi figurano tra le altre Aig, Kellogg e Kraft Foods. Attorno alle 13,40 italiane il futures sullo S&P 500 avanza dello 0,48%, il derivato sul Nasdaq dello 0,62% e il contratto a marzo sul Dow Jones guadagna lo 0,43%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale arretra di 15/32 e rende il 2,04%, il trentennale lascia sul terreno oltre un punto pieno con un rendimento del 2,62%. Tra i titoli in evidenza oggi: CISCO SYSTEMS ha annunciato ieri sera ricavi e utili trimestrali più forti del previsto, sostenuti dalla domanda di commutatori e router che hanno contribuito a compensare la debolezza delle spese dei clienti tlc tradizionali. Il titolo balza del 6% nelle contrattazioni pre market. Secondo l'investitore attivista e azionista di APPLE Carl Icahn il titolo del produttore dell'iPhone dovrebbe trattare a 216 dollari, molto sopra il massimo storico di 124,92 toccato ieri. Il motore di ricerca BAIDU ha pagato la maggiore focalizzazione sul mercato mobile, meno remunerativo, con ricavi del quarto trimestre deludenti e la previsione di una crescita del fatturato del primo trimestre inferiore al previsto. TESLA MOTORS non ha raggiunto gli obiettivi di vendita nel quarto trimestre e l'utile è risultato inferiore alle attese degli analisti; ma il Ceo Elon Musk ha detto che entro il 2025 la traiettoria di crescita del produttore di auto elettriche potrebbe portare la capitalizzazione di borsa a 700 miliardi di dollari, intorno al valore attuale di Apple . Il titolo reagische con un ribasso di oltre l'8% prima dell'avvio ufficiale degli scambi. MICROSOFT ha acquistato N-trig, specialista israeliano di penne digitali e chip per touch screen per almeno 200 milioni di dollari, scrive il sito finanziario Calcalist. WHOLE FOODS ha comunicato ieri un'accelerazione delle vendite a parità di perimetro per il trimestre in corso, spingendo il titolo in rialzo di oltre il 2% nel preborsa. La maggior compagnia Usa di assicurazioni nel ramo vita METLIFE ha chiuso il quarto trimestre con utili migliori delle attese grazie ai guadagni realizzati con investimenti e derivati. Anche per NVIDIA i risultati trimestrali annunciati ieri sono stati superiori alle attese e nel dopo borsa il titolo è balzato del 5,3%. APPLIED MATERIALS ha annunciato un incremento del 7,7% dei ricavi trimestrali. MCGRAW HILL FINANCIAL, gruppo a cui fa capo l'agenzia di rating Standard & Poor's, ha chiuso il trimestre in perdita, appesantita da un onere di 1,5 miliardi relativo a contenziosi legali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia