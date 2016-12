Borsa Usa poco mossa in attesa di novità su Grecia, Apple sostiene Nasdaq

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa verso fine mattinata, con gli investitori che guardano all'incontro dei ministri delle Finanze della zona euro in cerca di indizi sull'andamento dei negoziati per gestire la crisi del debito della Grecia.

Apple ha comunicato che acquisterà energia per circa 850 milioni di dollari da un impianto First Solar in California per tagliare la bolletta elettrica. Le azioni Apple guadagnano l'1,8% e First Solar sale dello 0,4%.