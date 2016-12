Wall Street - Stocks to watch dell'11 febbraio

11 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in attesa della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro per discutere i piani sul debito greco. Povero il calendario macroeconomico odierno mentre resta fitta l'agenda dei risultati trimestrali. Attorno alle 13,45 italiane il futures sullo S&P 500 cede lo 0,11%, il derivato sul Nasdaq lo 0,09% e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra dello 0,24%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale avanza di 3/32 e rende l'1,98%, il trentennale è piatto con un rendimento del 2,57%. Tra i titoli in evidenza oggi: Ha da poco diffuso i risultati PEPSI, che ha visto un calo dell'1% dei ricavi trimestrali penalizzati dal rafforzamento del dollaro. Il titolo nel pre borsa avanza comunque del 2,6%. Appena pubblicata anche la trimestrale di TIME WARNER che evidenzia una contrazione del 27% degli utili, sotto pressione per il calo dei ricavi delle attività degli studi cinematografici Warner Bros. Anche in questo calo le azioni salgono dell'1,5% circa. La catena di farmacie RITE AID balza del 5% circa nelle contrattazioni pre market sull'annuncio di un accordo per l'acquisto di ENVISIONRX, società privata di sevizi in campo medico, per circa 2 miliardi di dollari. Sale del 2% FIRST SOLAR dopo che APPLE ha detto che acquisterà energia per circa 850 milioni di dollari da un nuovo impianto solare del gruppo in California per tagliare la bolletta elettrica. Il numero uno mondiale dei trasferimenti di denaro WESTERN UNION ha annunciato ieri sera un utile trimestrale migliore delle attese e un programma di buyback per 1,2 miliardi di dollari. Affonda del 32% nel pre borsa la catena di negozi di arredamento PIER 1 IMPORTS che ha pubblicato ieri sera risultati sotto le attese, facendo scattare una serie di tagli di target da parte degli analisti. Dopo la chiusura dei mercati sono attesi i risultati di APPLIED MATERIALS, CISCO SYSTEMS, TRIPADVISOR E WHOLE FOODS MARKET. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia