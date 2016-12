Borsa Usa riduce rialzo dopo Schaeuble su Grecia, sale Coca-Cola

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - Indici in lieve rialzo a Wall Street, che rimbalza dopo due seduta consecutive di ribassi sostenuta dalla speranza di un accordo vicino sul debito greco e dai risultati di Coca-Cola.

In denaro Coca-Cola Co che offre sostegno a Dow Jones (+0,19% a 17.763,86 punti) e S&P 500 (+0,28% a 2.052,70 punti) dopo aver annunciato in risultato netto migliore delle previsioni; le vendite in Nord America, il maggiore mercato del colosso dei soft drinks, sono salite per la prima volta in quattro mesi compensando gli effetti del dollaro forte sul business oltreoceano.