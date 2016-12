Wall Street - Stocks to watch del 10 febbraio

10 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede le scorte all'ingrosso di dicembre, che dovrebbero essere salite dello 0,2% rispetto al mese precedente, e le vendite all'ingrosso di dicembre, stimate in calo dello 0,3% su novembre. L'agenda dei risultati trimestrali è fitta, ma contempla una sola big, ovvero COCA-COLA. Attorno alle 12,25 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 4,10 punti (+0,18%), il derivato sul Nasdaq sale di 10,50 punti (+0,11%) e il contratto a marzo sul Dow Jones avanza di 29 punti (+0,15%). Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale perde 12/32 e rende l'1,99%. Tra i titoli in evidenza oggi: Confermando quanto anticipato da fonti, ieri QUALCOMM ha annunciato il pagamento di una multa di 975 milioni di dollari per chiudere un'indagine governative su pratiche anticoncorrenziali in Cina. ICAHN ENTERPRISES ha annunciato l'acquisizione del business della distribuzione di componenti per auto della canadese Uni-Select per circa 340 milioni di dollari. LEVY ACQUISITION, veicolo di Larry Levy, secondo diverse fonti, è in negoziati avanzati per l'acquisizione della catena di ristoranti Del Taco, un deal che potrebbe valere 500 milioni di dollari. Deutsche Bank ha alzato il rating di CITIGROUP a buy da hold, portando il target price a 54 da 51 dollari. Il broker, inoltre, ha incrementato l'obiettivo di prezzo di MORGAN STANLEY a 35 da 34 dollari e quello di GOLDMAN SACHS a 205 da 195 dollari. Mizuho Securities ha tagliato la valutazione di GAP a neutral da buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia