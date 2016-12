Borsa Usa in ribasso, pesano dati Cina e tensioni Grecia, giù McDonald's

NEW YORK, 9 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato ribasso, frenati da un indicatore sull'economia cinese deludente e dai segnali di tensioni crescenti sui negoziati riguardanti il debito della Grecia.

Tra gli altri titoli in evidenza, corre Achillion Pharmaceuticals (+12% circa): un farmaco sperimentale per la cura dell'epatite C, utilizzato in combinazione con un medicinale di Gilead Sciences chiamato Sovaldi, cancella ogni sintomo del virus dopo sei settimane di terapia.