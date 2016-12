Borsa Usa in rialzo dopo dato Pil, trimestrale Visa sostiene Dow

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno registrato un'accelerazione nella seconda parte della seduta, nonostante la forte lettura del dato sul Pil del terzo trimestre sollevi nuove questioni sulla politica monetaria della Fed. I buoni risultati di Visa bastano da soli a tenere il Dow saldamente in terreno positivo.

Il Pil Usa è salito a un tasso annuale del 3,5% nel terzo trimestre, battendo le attese degli analisti, anche se il dato è in calo rispetto al 4,6% del secondo trimestre.

I numeri sul Pil arrivano all'indomani della decisione della Fed di porre fine, come previsto, al quantitative easing, in un mercato che sposta adesso l'attenzione sulla tempistica di un rialzo dei tassi. Per la Banca centrale l'avvio dei rialzi del costo del denaro dipenderà dalla forza dei dati macro.