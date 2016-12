Wall Street - Stocks to watch del 27 ottobre

NEW YORK, 27 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono contrastati dopo che al sollievo legato agli esiti dei test Bce sulle banche europee ha fatto seguito il dato sulla fiducia delle imprese tedesche ai minimi da due anni e in calo per il sesto mese di fila.

L'attenzione è puntata sulla 'due giorni' della Fed che prende il via domani. Gli investitori in particolare sono curiosi in merito a eventuali decisioni di politica monetaria anche se non si aspettano drastici cambi di rotta al momento.