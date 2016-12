Wall Street - Stocks to watch del 12 settembre

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono praticamente invariati facendo presagire un avvio senza scossoni per gli indici americani. Sul fronte macro, attesi oggi i prezzi import, prezzi export e vendite al dettaglio agosto alle 14,30, lUniversità Michigan, fiducia consumatori settembre alle 15,55) e le scorte all'industria luglio alle 16,00.

Alliance Data Systems, lo specialista nelle soluzioni di marketing ha ieri annunciato l'acquisizione di Conversant per circa 2,3 miliardi di dollari con l'obiettivo di rafforzarsi nel marketing numerico. L'offerta amichevole da 35 dollari per azione comprende un versamento di 16,80 dollari in contanti e il restante in azioni. Il prezzo rappresenta un premio del 31% sulla chiusura di Borsa di Conversant prima dell'annuncio giovedì scorsi.