Borsa Usa poco mossa, debolezza su comparto energetico

NEW YORK, 10 settembre (Reuters) - Wall Street poco mossa nella mattinata Usa, con l'indice S&P 500 incamminato verso il sesto ribasso in sette sedute, anche se l'impostazione positiva di più lungo termine è considerata intatta.

Il ribasso è guidato oggi dal settore energetico sulla scia del calo del greggio. Per Amoroso si tratta di una occasione di acquisto. "La situazione sostiene i titoli ciclici. Energetici e industriali sono quelli che non hanno registrato un incremento dei multipli come in altri mercati e che potrebbero beneficiare di un'economia in espansione", spiega.