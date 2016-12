Wall Street - Stocks to watch del 10 settembre

10 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi facendo presagire un avvio incerto per gli indici americani. Oggi giornata avara di dati macro, da segnalare solo le scorte e vendite all'ingrosso luglio alle 16,00 italiane e l'Eia con le scorte Usa settimanali di prodotti petroliferi alle 16,30. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna un marginale 0,08%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,12% e il contratto a settembre sul Dow Jones avanza dello 0,11%. Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale cede 5/32 e rende il 2,5162%. Tra i titoli in evidenza oggi: Dollar General ha deciso di trasformare in ostile l'offerta da 9,1 miliardi di dollari per l'acquisizione di Family Dollar Stores. La proposta è stata respinta già due volte dal Cda di Family Dollar. Apple nel pre borsa sale dello 0,22%. La società ha annunciato il lancio diello smartwatch, due iPhone con schermi più grandi e il servizio di pagamento sul mobile. Palo Alto Networks nel preborsa sale del 5,34%. La società sulla sicurezza dei software stima profitti per l'attuale trimestre e ricavi sopra le stime degli analisti. Microsoft Corp è in serie trattative per rilevare Mojang Ab, la società svedese che sta dietro il popolare gioco elettronico "Minecraft", secondo il Wall Street Journal. Rio Tinto, numero due al mondo nell'estrazione mineraria, si attende un taglio a livello mondiale di 125 milioni di tonnellate di acciaio come capacità nel 2014 in risposta al calo dei prezzi ai minimi da cinque anni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia