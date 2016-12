Borsa Usa in calo a inizio seduta, ma trend positivo appare intatto

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - Borsa Usa in calo a inizio seduta, con gli investitori orfani di spunti per spingere ancora un rally che ha portato l'indice S&P a registrare ripetuti record.

Il trend positivo di fondo appare comunque intatto.

"Stiamo seguendo lo stesso copione che abbiamo seguito tutto l'anno, con il raggiungimento di un nuovo massimo, il successivo consolidamento per una settimana o giù di lì, e poi di nuovo via verso un altro record", dice Chris Bouffard, chief investment officer di Mutual Fund Store (Kansas City, Missouri), che gestisce asset per 9 miliardi di dollari.

"L'unica vera forza nell'economia mondiale viene dall'azionario Usa, quindi restiamo costruttivi".

Il ribasso di oggi è generalizzato e riguarda tutti e dieci i principali settori dell'S&P 500.

Intorno alle 16,30 il Dow Jones cede lo 0,37%, l'S&P 500 lo 0,43% e il Nasdaq scende dllo 0,35%.

In netta controtendenza Annie's Inc, in rialzo del 37%, mentre il calo maggiore è di MaxLinear (-15% circa).