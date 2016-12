Wall Street - Stocks to watch del 9 settembre

9 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti in un mercato che trova poche motivazioni per riprendere il lungo rally che ha spinto gli indici a toccare continui massimi, anche se si intravedono spazi di ulteriore crescita. Nelle ultime sedute i mercati hanno faticato a trovare una direzione precisa, evidenziando solo piccoli movimenti e volumi tra i più bassi dell'anno. Se da un lato gli scarsi movimenti posso essere attribuiti a fattori stagionali e alla recente festività del Labor Day, dall'altro indicano una certa riluttanza degli investitori ad entrare sul mercato con le attuali quotazioni. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna un marginale 0,05%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,13% e il contratto a settembre sul Dow Jones dello 0,11%. Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale cede 8/32 e rende il 2,496%. Tra i titoli in evidenza oggi: L'AD di APPLE, Tim Cook è atteso oggi in una conferenza stampa dove potrebbe presentare il nuovo iPhone e l'iWatch. BARNES & NOBLE annuncia oggi i risultati del trimestre. La catena di negozi di bricolage HOME DEPOT ha confermato ieri che si è verificata un'intrusione nei dati relativi ai sistemi di pagamento in oltre 2000 negozi in Usa e Canada. MCDONALD'S Holdings Co(Japan), la controllata giapponese del colosso dei fast food ha riporato un calo del 25% delle vendite nel mese di agosto. MORGAN STANLEY ha raggiunto un accordo che prevede il pagamento di 95 milioni di dollari per risolvere un contenzioso legale in cui la banca d'affari è accusata di comportamenti scorretti in relazione all'investimento in titoli garantiti da mutui nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. La principale joint venture cinese di GENERAL MOTOR sta richiamando 38.328 berline Cadillac in Cina a causa di un problema tecnico nel software di controllo dei freni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia