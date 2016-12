Wall Street, indici in leggero calo ma Nasdaq sale

"Il trend è certamente ancora al rialzo perchè continuiamo a beneficiare dei tassi bassi che hanno portato denaro nel mercato per anni", ha detto Bruce Bittles, chief investment strategist di Robert W. Baird & Co a Nashville. "Dopo un rally di cinque settimane una discesa di pochi punti non è niente di cui preoccuparsi".

Il settore più in denaro è quello tecnologico con il S&P information technology in rialzo dello 0,2%. Yahoo Inc balza del 3% circa a 40,8 dollari, il maggiore rialzo del S&P, in vista della quotazione di Alibaba di cui è socia.