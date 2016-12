Wall Street - Stocks to watch dell'8 settembre

8 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso indicando un ritracciamento della borsa Usa in avvio dopo che venerdì aveva chiuso con la quinta settimana consecutiva di guadagni. In una giornata priva di importanti dati macro americani, il mercato si concentra sui dati cinesi del commercio con l'estero dai quali emerge l'inattesa battuta d'arresto delle importazioni con il risultato di portare l'avanzo della bilancia commerciale al nuovo record storico - 49,8 miliardi di yuan su 40 miliardi delle attese - per il secondo mese consecutivo. Scarsa anche l'agenda delle trimestrali. Attorno alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,16%, il derivato sul Nasdaq perde lo 0,1% e il contratto a settembre sul Dow Jones scende dello 0,04%. Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale sale di 5/32 e rende il 2,441%. Tra i titoli in evidenza oggi: GENERAL ELECTRIC ha annunciato la cessione delle sue attività relative agli elettrodomestici al gruppo svedese Electrolux per 3,3 miliardi di dollari per concentrarsi sui business che hanno le migliori prospettive di crescita. CAMPBELL ha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto di 137 milioni di dollari, pari a 43 centesimi per azione, contro i 158 milioni (50 centesimi per azione) dell'anno scorso. Per l'anno fiscale 2015 il famoso produttore Usa di zuppe si attende una crescita delle vendite dell'1-2% e utili per azione adjusted di 2,45-2,50 dollari. BOEING e Ryanair potrebbero fare oggi un importante annuncio relativo ad un ordine da parte della compagnia irlandese low-cost di nuovi veivoli 737 MAX prodotti da Boeing per un totale di circa 10 miliardi di dollari. Il presidente del gruppo Usa di TV satellitare, DISH , Charlie Ergen, ha recentemente contattato Deutsche Telekom per esprimere il proprio interesse per T-MOBILE controllata americana dell'operatore tedesco. Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda. GENERAL MOTORS presenterà nel 2016 la sua prima vettura in grado di comunicare con altri veicoli per evitare incidenti e migliorare il flusso di traffico. Lo ha detto ieri il Ceo dalla casa Usa Mary Barra. Yahoo sale del 2,8% nel pre-borsa dopo che Alibaba, in cui il gruppo detiene una partecipazione, ha annunciato la forchetta di prezzo dell'Ipo, pari a 60-66 dollari per azione. Il colosso cinese dell'e-commerce potrebbe quindi raccogliere fino a 21 miliardi di dollari, con una valorizzazione della società fino a 163 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia