Borsa Usa poco mossa dopo debole dato occupazione

NEW YORK, 5 settembre (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa a metà giornata, con l'indice S&P 500 indirizzato a chiudere la sua prima settimana con il segno negativo nelle ultime cinque.

Il dato debole sul mercato del lavoro pubblicato prima dell'apertura della borsa - con gli occupati che ad agosto hanno registrato l'incremento minore degli ultimi otto mesi - ha comunque rassicurato gli investitori convincendoli che la Federal Reserve non accelererà i piani per alzare i tassi di interesse.

"Uno dei timori più forti di questo mercato, forse l'unico timore, è quello di tassi di interesse in rapido aumento", commenta Rick Meckler di LibertyView Capital Management. "Questo dato mette fine a questi pensieri nel breve termine. Per un investitore del mercato azionario un'economia che non è né troppo calda né troppo fredda è perfetta".