Wall Street - Stocks to watch del 5 settembre

5 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street muovono in lieve ribasso in attesa del dato mensile sull'occupazione ad agosto, che dovrebbe mostrare un miglioramento del mercato del lavoro statunitense. Le attese sono infatti per un aumento di 225.000 occupati, rispetto ai 209.000 nuovi posti creati a luglio. Se da un lato un dato positivo suggerisce un miglioramento dell'economia, dall'altro qualche investitore potrebbe essere preoccupato per le conseguenze sulle decisioni di politica monetaria della Fed, che potrebbe decidere di alzare i tassi di interesse prima di quanto attualmente previsto. Attorno alle 14 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,34%, il derivato sul Nasdaq perde lo 0,13% e il contratto a settembre sul Dow Jones scende dello 0,35%. Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale scende di 4/32 e rende il 2,4622%. Tra i titoli in evidenza oggi: NVIDIA CORP ha citato in giudizio le rivali Qualcomm e Samsung Electronics accusandole di violazione di brevetti sulla tecnologia per l'elaborazione grafica. MICHAEL KORS HOLDING cede il 4,4% nel pre-borsa dopo aver lanciato ieri una nuova offerta di azioni da parte di uno dei suoi azionisti fondatori. GAP cede il 5,9% dopo aver annunciato vendite nette a 1,23 miliardi ad agosto, in linea con lo scorso anno, ma in calo del 2% a perimetro costante. Gli analisti prevedevano un aumento dell'1,6%. EL POLLO LOCO in rialzo nel pre-borsa all'indomani dei risultati.