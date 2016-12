Wall Street - Stocks to watch del 4 settembre

4 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Positivi tutti i mercati europei sulla scia della notizia lanciata da Reuters secondo cui il direttivo della Bce, riunito in questo momento a Francoforte per il meeting mensile, starebbe discutendo i piani per il lancio di un programma di acquisto di cartolarizzazioni (Abs) e covered bond fino a 500 miliardi di euro in tre anni. Il calendario macroeconomico è molto ricco quest'oggi: oltre alla decisione della Bce sui tassi alle 13,45, ci sono negli Usa i dati Adp, gli occupati del settore privato relativi ad agosto alle 14,15, il commercio estero a luglio, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il costo del lavoro e la produttività del secondo trimestre alle 14,30. Seguono il Pmi servizi e Pmi composito finali agosto a cura di Markit alle 15,45, l'Ism non manifatturiero agosto alle 16,00. Per finire, le scorte Usa settimanali prodotti petroliferi Eia alle 16,30. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 6,50 punti (+0,33%), il derivato sul Nasdaq sale di 10,75 punti (+0,15%) e il contratto a settembre (scadrà il 19) sul Dow Jones avanza di 42 punti (+0,19%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale scende di 2/32 e rende il 2,4194%. Tra i titoli in evidenza oggi: Le azioni di Memorial Production Partners Lp cedono il 4,4% nel pre borsa dopo l'annuncio di un aumento di capitale. Gopro Inc perde il 4,6% nel pre borsa. Ciena Corp perde il 10% nel pre borsa dopo i risultati del trimestre. Achillion Pharmaceuticals Inc cresce del 4,1% nel pre borsa. Digital Ally cede l'1,2%. Sgoco Group avanza del 18,5% nel pre borsa dopo il lancio della piattaforma di vendita su Jd.Com. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia