Wall Street - Stocks to watch del 3 settembre

3 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede l'indice Ism di New York di agosto, gli ordini di beni durevoli e gli ordini all'industria di luglio, nonché la pubblicazione del Beige Book della Fed. Attorno alle 12,35 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 7,80 punti (+0,4%), il derivato sul Nasdaq sale di 16,25 punti (+0,33%) e il contratto a settembre (scadrà il 19) sul Dow Jones avanza di 71 punti (+0,25%). Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale scende di 10/32 e rende il 2,45%. Tra i titoli in evidenza oggi: JP MORGAN CHASE & CO, secondo il Wall Street Journal, è in trattative per cedere a BANK OF AMERICA l'accordo di fornitura di greggio con una raffineria di Filadelfia controllata da CARLYLE. In base al contratto, JP Morgan fornisce alla raffineria greggio e linee di credito, ricevendo in cambio prodotti raffinati commerciabili. Bloomberg riferisce che il produttore di software per la gestione di viaggi e altre spese CONCUR TECHNOLOGIES INC sta valutando di mettersi in vendita e ha contattato ORACLE CORP e Sap. Il gruppo ha una capitalizzazione di circa 5,7 miliardi di dollari. La tedesca United Internet ha acquisito il 74,9% di Versatel da KKR per circa 586 milioni di euro in contanti. A United Internet faceva già capo il 25,1% di Versatel. CARLYLE, Fountainvest Partners, PERFECT WORLD CO LTD e Primavera Capital si sono ritirati dal consorzio per l'acquisizione di SHANDA GAMES LTD, operazione da 1,9 miliardi di dollari. Il consorzio - guidato dalla controllante Shanda Interactive Entertainment - ha visto l'ingresso di nuovi membri: Orient Securities Co Ltd, una controllata di Haitong Securities Co Ltd e Ningxia Zhongyincashmere International Group Co Ltd. MEN'S WEARHOUSE INC ha anticipato la rottura del contratto con Jos. A. Bank e Jim's Formal Wear, con un impatto negativo di 4,5 milioni di dollari sul terzo trimestre fiscale. BUCKEYE PARTNERS LP pagherà 860 milioni di dollari per l'acquisizione dell'80% delle quote di Trafigura in alcuni asset che vanno dal Texas meridionale al Golfo. Oppenheimer ha avviato la copertura di APPLE con perform rating.