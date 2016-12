Wall Street - Stocks to watch del 2 settembre

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in rialzo per Wall Street dopo la pausa per il Labour Day di ieri anche se gli occhi degli investitori saranno puntati sul dato dell'Ism manifatturiero di agosto.

Le attese per l'indice dei direttori d'acquisto americani vedono un calo a 56,8 contro il 57,1 del mese precedente. In agenda anche le spese per costruzioni di luglio.

Venerdì la seduta era terminata in lieve rialzo con il Dow Jones che aveva guadagnato lo 0,11%, l'S&P 500, ormai stabilmente sopra 2.000 punti, lo 0,33% e il Nasdaq lo 0,50%. Per l'S&P 500 agosto è stato il miglior mese da febbraio.

Intorno alle 13 italiane, il futures Dow Jones sale dello 0,19%, quello S&P 500 dello 0,18% e quello Nasdaq dello 0,18%.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali in calo di 10/32 con un rendimento del 2,382%, mentre i trentennali cedono 30/32 e rendono il 3,131%.

I titoli in evidenza:

DOLLAR GENERAL, numero uno negli Usa nella distribuzione discount, ha migliorato la sua offerta per FAMILY DOLLAR STORES a 80 dollari per azione da 78,5 dollari per un valore complessivo di 9,1 miliardi.