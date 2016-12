Wall Street - Stocks to watch del 29 agosto

25 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede i consumi e i redditi personali di luglio, con l'indice Pce core, nonché l'indice sulla fiducia dei consumatori di agosto, calcolato dall'Università del Michigan. Attorno alle 12,25 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 4 punti (+0,18%), il derivato sul Nasdaq sale di 8,75 punti (+0,22%) e il contratto a settembre sul Dow Jones avanza di 30 punti (+0,29%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale scende di 3/32 e rende il 2,35%. Tra i titoli in evidenza oggi: La britannica CSR ha respinto la proposta di acquisto avanzata da MICROCHIP TECHNOLOGY, sostenendo che il prezzo è insufficiente. Secondo il Wall Street Journal, JOHNSON & JOHNSON sta cercando un compratore per il business degli apparecchi medicali, Cordis. Il deal potrebbe avere un controvalore di 1,5-2 miliardi di dollari. Il laboratorio di ricerche di GOOGLE, Google X, ha annunciato di aver sviluppato un sistema di droni per la consegna di merci. THE9 LTD ha ceduto asset per un totale di 200 milioni di renminbi in contanti. JP Morgan ha tagliato il target price di CNH INDUSTRIAL a 9 da 10,5 dollari, confermando underweight. Il broker, inoltre, ha alzato il rating di AGCO CORP a neutral da underweight, portando l'obiettivo di prezzo a 51 da 50 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia