Borsa Usa, indici poco mossi ma vicini a livelli record, volumi bassi

L'indice S&P 500 ha chiuso ieri sopra 2.000 punti per la prima volta nella sua storia, mentre il Dow Jones ha terminato vicino a un massimo. Entrambi gli indici hanno chiuso in rialzo dieci delle ultime tredici sedute.

"E' ridicolo quanto siano bassi i volumi, sono tra i più bassi degli ultimi anni, ma qualche volta puoi fare più soldi standotene con le mani in mano", spiega Michael Matousek, responsabile del trading per Global Investors Inc a San Antonio. "Non ci sono molte ragioni per vendere in questo momento, e nessuno sta cercando di forzare".