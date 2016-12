Borsa Usa, Dow e S&P 500 su nuovi record, scivola Best Buy dopo conti

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - Dow Jones e S&P 500 rinnovano i rispettivi record intraday grazie ai buoni dati sulla fiducia dei consumatori che suggeriscono che il rally dei mercati può continuare.

Tutti i settori sono in rialzo con l'eccezione di tlc e utilities in quanto ritenuti più difensivi rispetto ad altri e quindi tendono a sottoperformare nei periodi di espansione economica.

"E' difficile dare un'interpretazione all'attività odierna in quanto i volumi sono bassi. La gente non farà nessun intervento aggressivo finché mancheranno catalizzatori sia positivi sia negativi", spiega Michael O'Rourke, responsabile strategist di JonesTrading.

L'indice di fiducia dei consumatori in agosto è salito più delle attese e ha segnato un massimo da ottobre 2007.

Best Buy Co scivola del 5,81% dopo aver annunciato ricavi del secondo trimestre sotto le attese e stime di un calo per la seconda parte dell'anno.