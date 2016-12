Wall Street - Stocks to watch del 26 agosto

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono poco mossi in attesa dei dati macro del pomeriggio e dopo la chiusura record della vigilia dell'indice S&P 500.

Ieri l'indice ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia di 2.000 punti per poi chiudere poco al di sotto con un rialzo dello 0,48%. Il Dow Jones ha terminato in rialzo dello 0,44%, il Nasdaq dello 0,41%.