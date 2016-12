Wall Street - Stocks to watch del 25 agosto

25 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Il calendario macroeconomico prevede l'indice Fed sull'attività nazionale di luglio, l'indice Pmi composito e servizi di agosto e le vendite di nuove case di luglio. Attorno alle 12,30 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,3%), il derivato sul Nasdaq sale di 15,75 punti (+0,45%) e il contratto a settembre sul Dow Jones avanza di 46 punti (+0,28%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale sale di 5/32 e rende il 2,38%. I titoli in evidenza oggi: Roche Holding ha annunciato l'acquisizione di INTERMUNE per 8,3 miliardi di dollari in contanti. BURGER KING è in trattative per acquisire la catena di caffè canadese Tim Hortons, operazione che darebbe vita a un gruppo con una capitalizzazione di circa 18 miliardi di dollari. Ieri le due società hanno confermato di avere avviato dei negoziati. L'attuale azionista di maggioranza di Burger King, 3G Capital, manterrà la maggioranza del nuovo gruppo. Il fondo attivista Engine Capital LP e Red Alder hanno inviato una lettera in cui chiedono che la catena di abbigliamento femminile ANN si metta in vendita, un deal valutato circa 2,5 miliardi di dollari. SONOCO PRODUCTS ha annunciato l'acquisizione della tedesca Weidenhammer Packaging Group per circa 383 milioni di dollari in contanti. Credit Suisse, si legge su theflyonthewall.com, ha alzato il rating di UNITED STATES STEEL CORP ad outperform da underperform e ha tagliato quello di STEEL DYNAMICS a neutral da outperform. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia