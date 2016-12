Wall Street - Stocks to watch del 22 agosto

MILANO, 22 agosto (Reuters) - I futures sull'azionario Usa puntano al ribasso in attesa dell'importante appuntamento odierno dei banchieri centrali a Jackson Hole, evento clou in una giornata priva di importanti dati macro e aziendali.

Gli investitori presteranno molta attenzione agli interventi per cercare qualche spunto sulle prossime mosse di politica montaria.

In particolare, dal discorso del numero uno della Fed Janet Yellen si cercherà di cogliere qualche indicazione sui tempi di un rialzo dei tassi, dopo che ieri una serie di dati relativi all'andamento dei sussidi di disoccupazione, all'attività manifatturiera e al mercato immobiliare hanno rafforzato l'immagine di una consolidamento della ripresa Usa.

Nei verbali della Fed pubblicati mercoledì scorso è emersa una retorica in certa misura più aggressiva delle attese: la banca centrale Usa è rimasta sorpresa dalla rapidità del miglioramento del mercato del lavoro, anche se non ha intenzione di anticipare il previsto rialzo dei tassi fino a che la ripresa non sarà pù convincente.