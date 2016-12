Borsa Usa in rialzo con Home Depot e indici macro, cade Elizabeth Arden

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano sopra la parità, sostenuti dai risultati di Home Depot e dagli indicatori macroeconomici.

Segnali confortanti sull'andamento dell'economia: gli avvii di nuovi cantiere sono saliti del 15,7% in luglio. L'indice dei prezzi al consumo il mese scorso è aumentato dello 0,1%, in linea con le attese: l'inflazione sotto controllo dovrebbe indurre la Federal Reserve a mantenere i tassi vicini allo zero ancora a lungo.