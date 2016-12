Wall Street - Stocks to watch del 19 agosto

MILANO, 19 agosto (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, suggerendo una partenza positiva per Wall Street che potrebbe così aggiungere nuovi guadagni ai progressi della vigilia.

Ieri il Nasadq ha chiuso in rialzo dello 0,97% superando quota 4.500 punti per la prima volta da fine marzo del 2000.

HOME DEPOT ha annunciato un utile trimestrale di 1,52 dollari per azione, in rialzo da 1,24 dlr dell'anno precedente e sopra le stime di 1,45 dollari. Le vendite sono salite del 5,7% a 23,8 miliardi. Il numero uno al mondo del bricolage ha inoltre aggiornato la guidance per l'anno fiscale 2014 prevedendo un utile per azione di 4,52 dlr e vendite in rialzo del 4,8% rispetto al 2013.